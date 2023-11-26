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TEŞKİLAT 85. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Teşkilat saat kaçta, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

26.11.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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Teşkilat 85. bölüm dizinin izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyor. TRT 1'in büyük merakla izlenen dizisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılarını konu alıyor. Son olarak kadroya Aybüke Pusat, İlker Kızmaz ve Sarp Levendoğlu'nun katılmasıyla dizinin yeni bölümü ve 'Teşkilat bugün var mı, Teşkilat saat kaçta, ne zaman başlıyor? ' sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Teşkilat bugün var mı, saat kaçta? İşte Teşkilat 85. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti ile TRT 1 yayın akışı

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef almıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın 85. bölümü ile ilgili bilgiler...

TEŞKİLAT SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 85. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT 84. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

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TEŞKİLAT 85. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Gökhan, yaptıklarının yanına kar kalacağından emindir. Fakat ekip Ömer'in planıyla hep bir adım ondan öndedir. Neslihan şirket ile alakalı konularda sürekli babasının ismi ile karşı karşıya gelir. Öğrendiği yeni gerçekse Çetin'in şirketin açık hedefi olmasıdır. Artık Gökhan'ın gölgesinde olmayan Scarlett, Neslihan ve yakınlarını ortadan kaldırmak için hamle yapmaktan geri durmayacaktır.

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:10 Gönül Dağı
18:00 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:00 Kod Adı Kırlangıç

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