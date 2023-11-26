TEŞKİLAT 85. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE! Teşkilat saat kaçta, bu akşam var mı? Son bölüm özeti

Teşkilat dizisinin yeni bölümü yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef almıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın 85. bölümü ile ilgili bilgiler...

TEŞKİLAT SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 85. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT 84. BÖLÜM ÖZETİ

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

TEŞKİLAT 85. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE!

Gökhan, yaptıklarının yanına kar kalacağından emindir. Fakat ekip Ömer'in planıyla hep bir adım ondan öndedir. Neslihan şirket ile alakalı konularda sürekli babasının ismi ile karşı karşıya gelir. Öğrendiği yeni gerçekse Çetin'in şirketin açık hedefi olmasıdır. Artık Gökhan'ın gölgesinde olmayan Scarlett, Neslihan ve yakınlarını ortadan kaldırmak için hamle yapmaktan geri durmayacaktır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:10 Gönül Dağı

18:00 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 Kod Adı Kırlangıç





