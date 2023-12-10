TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE! Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölüm yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Murat Yıldırım, Yunus Emre Yıldırımer, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Gürkan Uygun, İlker Kızmaz, Cengiz Bozkurt, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu ve Serdar Yeğin gibi isimleri bulunduran dizi için 'Teşkilat saat kaçta başlayacak?' ekranı sorgulanıyor. Son bölümde Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslararası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef almıştı. Teşkilat saat kaçta başlayacak merak edildi. İşte TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın 87. bölümü ile ilgili bilgiler...

TEŞKİLAT SAAT KAÇTA, BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu akşam 87. bölümü ile ekrana gelecek. Dizi saat 20.00'de başlayacak. Teşkilat dizisi her hafta pazar günü saat 20.00'de başlıyor.

TEŞKİLAT 86. BÖLÜM ÖZETİ

Gökhan ortadan kalksa da Ömer bunun bir son olmadığının farkındadır. Ekibin yeni hedefi, şirketin gerçekleştireceği para transferini önleyip aynı zamanda yeni düşmanlarının kimliğini tespit etmektir. Mağlubiyete uğrayan Skarlet destek için en yakınından yardım ister. Kendisi deşifre olmadan Neslihan'ın hayatına girerken ortağı da Ömer'in açık açık hedefine gelecektir. Eskisinden daha zeki ve daha acımasız olan yeni düşmanlar, karşılarında Ömer Atmaca ve ekibinin olduğunun farkındadırlar. Şirketin yeni hücresi kendini her ne kadar saklamaya ve hedef şaşırtmaya çalışsa da Teşkilat onları bulacaktır.

TRT 1 CANLI TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE!

Anton'un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin'i kullanarak Neslihan'a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:00 Gönül Dağı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3’te 3

01:00 Kendi Düşen Ağlamaz

03:35 Alparslan Büyük Selçuklu







