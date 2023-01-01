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Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı!

01.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi bu akşam TRT1 yayın akışında yer almaması nedeniyle merak konusu oldu. Çağlar Ertuğruş, Deniz Baysa Yurtcu, Murat Yıldırım, Ezgi Şenler, Gürkan Uygun, Ezgi Eyüboğlu ve Serdar yeğin gibi oyuncularla kısa sürede milyonların gönlünde taht kurmayı başaran fenomen dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, " Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? " gibi sorularını araştırıyor. İşte 1 Ocak 2023 Pazar TRT 1 yayın akışı....

Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı!

Teşkilat yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün TRT1 yayın akışında yer almadığı görüldü.

TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Teşkilat dizisi yeni bölümünün önümüzdeki hafta Pazar günü ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Hayallerinin Peşinde

09:15 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

06:40 Kalk Gidelim

09:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

12:20 Yürek Çıkmazı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

22:55 Teşkilat

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