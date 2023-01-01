Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak 2023 TRT 1 yayın akışı!

Teşkilat yeni bölümün bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi her hafta Pazar akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak 2023 yayın akışının yayınlanması ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Diziye dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Teşkilat bu akşam var mı, neden yok? Teşkilat yeni bölüm ne zaman?
Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün TRT1 yayın akışında yer almadığı görüldü.
Teşkilat dizisi 2023 yılının ilk pazar günü olan 1 Ocak yılbaşı tatiline denk geldiği için ekrana gelmeyecek.
Teşkilat dizisi yeni bölümünün önümüzdeki hafta Pazar günü ekrana gelmesi bekleniyor.
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19:00 Ana Haber
22:55 Teşkilat