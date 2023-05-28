TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölümün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat her hafta pazar akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 28 Mayıs TRT 1 yayın akışında Teşkilat'ın yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Teşkilat yeni bölüm tarihi
Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Seçimi özel programı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisinin 4 Haziran 2023 Pazar günü 76. bölümü yayınlanacak.
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14:00 Gönül Dağı
17:00 Seçim 2023