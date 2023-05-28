MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

28.05.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisi izleyicileri yeni bölüm ile ilgili araştırmalarınız hızlandırdılar. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Dizinin en son 75. bölümü geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıktı. Bugün Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölümün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat her hafta pazar akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 28 Mayıs TRT 1 yayın akışında Teşkilat'ın yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Teşkilat yeni bölüm tarihi

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Seçimi özel programı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisinin 4 Haziran 2023 Pazar günü 76. bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehrime Hoşgeldiniz
14:00 Gönül Dağı
17:00 Seçim 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son jest! Kendi cenazesi için bakın ne yapmış Son jest! Kendi cenazesi için bakın ne yapmış
Diva oğluna 5'i bir yerde takmayınca... "Senle et için ağladım ya..."Diva oğluna 5'i bir yerde takmayınca... "Senle et için ağladım ya..."
Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalogEvine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog
Anahtar Kelimeler:
teşkilat gönül turu

En Çok Okunan Haberler

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

Sandıkların yüzde 100'e yakını açıklandı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

YSK'dan 'seçim sonuçları' çağrısı!

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"İkisini birden seviyordum" diyerek özel hayatına dair itirafta bulundu! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na Ronaldo ve Messi göndermesi!

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

Faik Öztrak seçimlerle ilgili saat 19.00'u işaret etmişti! Açıklama geldi: 'Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var'uçlara göre nefes nefese bir yarış var

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.