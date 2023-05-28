TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, neden yok? 28 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Teşkilat yeni bölümün bu akşam olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat her hafta pazar akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri 28 Mayıs TRT 1 yayın akışında Teşkilat'ın yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. İşte Teşkilat yeni bölüm tarihi

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Cumhurbaşkanı Seçimi özel programı TRT 1'de yayınlanıyor. Teşkilat dizisinin 4 Haziran 2023 Pazar günü 76. bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Şehrime Hoşgeldiniz

14:00 Gönül Dağı

17:00 Seçim 2023



