Teşkilat dizisi 10. son bölümde MİT ve JÖH'den ortak operasyon! Teşkilat'ta tüyleri diken diken eden sahne

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 9 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 10. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, Suriye'de nefes kesen bir operasyona imza attı.



MİT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) operasyonda Türk savunma sistemi olan Koral'a yönelik yapılacak saldırı engellendi.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.



Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir.

Muhasebecinin Suriye’ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi’ye ulaşmak için ekibi Suriye’ye gönderir.