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Teşkilat dizisi 10. son bölümde MİT ve JÖH'den ortak operasyon! Teşkilat'ta tüyleri diken diken eden sahne

10.05.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 10. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölümde MİT'in özel ekibi, Suriye'de şehit edilen askerlerimizin intikamı için operasyon başlattı. Özel ekip, askerlerimizin korunması için bölgeye konuşlanacak olan KORAL sistemine yapılacak saldırıyı da önledi. Teşkilat dizisinde şehit askerlerimiz için yapılan törendeki sahneler ise izleyenleri duygulandırdı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 9 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 10. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. MİT ekibinden Zehra, Serdar, Hulki, Hakkı ve Pınar, Suriye'de nefes kesen bir operasyona imza attı.
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MİT ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) operasyonda Türk savunma sistemi olan Koral'a yönelik yapılacak saldırı engellendi.

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekibin Türkiye’ye dönüşünün ardından Suriye’de bulunan Türk konvoyuna yapılan saldırı sonrası Ankara harekete geçer. Suriye’deki Türk askerlerinin ve hava sahasının korunması için son teknoloji ürünü KORAL sistemlerinin bölgeye sevk edilmesine karar verilir.

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Soluk kesen bir maceranın ardından Türkiye’ye getirilen Kasım Firawi, amcası Zayed Fadi ile ilgili kritik bilgileri anlatır. Ekip Fadi’nin para işlerini yürüten muhasebecisiyle ilgili istihbaratı değerlendirmeye karar verir.

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Muhasebecinin Suriye’ye geleceği bilgisi üzerine, Mete Bey Fadi’ye ulaşmak için ekibi Suriye’ye gönderir.

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Ceren, Şef’ten aldığı talimatla KORAL’ın kurulumuna ait kritik bilgileri elde etmek için harekete geçer.

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Ekip, KORAL sistemlerini taşıyan kargo uçağıyla birlikte Suriye’ye ulaşır ve havalimanında kurdukları düzenekle Fadi’nin muhasebecisini dinlemeye başlar.

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Dinledikleri konuşmalardan Fadi’nin Suriye’ye geleceğini öğrenirler. Muhasebecinin bir zaafını tespit eden ekip, Fadi’yi ortadan kaldırmak üzere zekice bir oyun kurar.

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Fadi’nin Suriye’ye geliş amacının da KORAL sistemlerini etkisiz hale getirmek olduğu ortaya çıkar. Türk üssüne yapılacak yeni bir saldırının istihbaratı ekibi zorlu bir tercih yapmak zorunda bırakacaktır..

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Anahtar Kelimeler:
MİT Teşkilat dizisi
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