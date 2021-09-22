Teşkilat dizisi 15. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Teşkilat'ta Halit Başkan, Yıldırım ve Tövbekar kimdir?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Teşkilat'ın 15. yeni bölüm ön izleme sahnesinde ise, Yıldırım intikam almak için Türkiye'ye dönüyor. Halit Başkan'a meydan okuyan Yıldırım intikam saldırılarına başlıyor ve Türkiye'nin doğalgaz arama gemisinde bomba patlatıyor.

HALİT BAŞKAN'IN EKİBİN BAŞINA GEÇİYOR!

Teşkilat’ın yeni sezonunda usta oyuncu Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav kadroya katıldı. Son olarak EDHO'da rol alan Turgut Tunçalp, Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçen Halit Başkan'ı canlandıracak.

GÜRKAN UYGUN, EKİBİN YENİ DÜŞMANI YILDIRIM ROLÜNDE!

Gürkan Uygun, dizide canlandıracağı Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan’la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi.



HAKAN BOYAV ‘TEŞKİLAT İÇİN ‘TÖVBEKAR’ OLDU!

Hakan Boyav ise Teşkilat’ın ikinci sezonunda canlandıracağı Sadık nam-ı diğer Tövbekar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. ‘Teşkilat’ın eski mensuplarından biri olan ve Yıldırım’ın geçmişinde kilit bir noktada duran Tövbekar, tarafını belli etmeyen soğukkanlı tavrı ve istihbarat dünyasına hakimiyeti ile seyircinin tarafını çözemeyeceği bir karakter olarak dikkat çekecek.





