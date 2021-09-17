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Teşkilat dizisi 2. sezondan çarpıcı fragman! Mesut Akusta'nın canlandırdığı Mete Başkan'ın yerine MİT ekibinin başına Haluk Başkan geliyor

17.09.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 2. sezon ilk bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Son olarak EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in canlandırdığı Halit Başkan karakteri, Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçiyor. Dizide Mete Başkan rolünü canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmişti. Sağlığına kavuşan ünlü oyuncunun diziye ne zaman katılacağı ise henüz belli olmadı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi yeni sezon için gün sayıyor. MİT dizisi Teşkilat dizisi yeni sezon ilk bölümüyle 26 Eylül Pazar akşamı TRT 1'de olacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR DİZİYE KATILDI

Teşkilat'ın oyuncu kadrosuna yeni sezonda ünlü isimler de katıldı. Hakan Boyav, Gürkan Uygun ve Turgut Tunçalp diziye katılan yeni oyuncular oldu.

METE BAŞKAN'IN YERİNE GEÇİYOR!

Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinde Haluk Başkan karakterini canlandıracak. Haluk Başkan, MİT'in özel ekibinin başına geçecek.

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Dizide Mete Başkan'ı canlandıran usta oyuncu Mesut Akusta geçtiğimiz Ağustos ayında beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi görmüştü.

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Sağlığına kavuşan Akusta'nın eşi Şafak Özbir ise usta oyuncunun çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabileceğini belirtmişti. Ünlü oyuncu, diziye ilerleyen bölümlerde yeniden dahil olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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