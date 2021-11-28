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Teşkilat dizisi 24. son bölüm final sahnesinde Serdar öldü mü? Çağlar Ertuğrul Teşkilat'tan ayrılacak mı?

28.11.2021 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisi 24. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat son bölüm final sahnesinde tehlikeli bir operasyon geçiren Serdar'ın kalbinin durduğu anlar dikkat çekti. Serdar hareketsiz kalınca Zehra ise gözyaşlarına boğuldu. Teşkilat'ın final sahnesi ise akıllara 'Serdar öldü mü?' sorusunu getirdi. Dizide Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul'un ise Teşkilat'tan ayrılıp ayrılmadığı yeni bölümde ortaya çıkacak.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisİ 28 Kasım Pazar akşamı 24. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın son bölümünde Serdar şoku yaşandı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner’i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar. Halime’nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner’i nasıl bir balayı beklemektir?
Diğer yandan Kenan’a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif’in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan’ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?
Asya’nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan’ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?”

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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