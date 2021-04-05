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Teşkilat dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in özel ekibinden Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon

05.04.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat'ın 6. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde, MİT'in özel ekibiyle Fadi arasında Hulki ve Leyal takası yaşanacak. Fadi'nin sevgilisi Leyal'ı ele geçiren ekip, Hulki'yi kurtarmak için Kuzey Irak'ta operasyon yapacak. Fadi, Kuzey Irak'ta yapılacak takasa kendisi de katılıyor. Ancak MİT ekibi SİHA desteğiyle nefes kesen bir operasyon yapacak. İşte Teşkilat dizisi 6. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 11 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Patlayıcı yüklü minibüse hapsedilmiş Serdar’ın fazla zamanı yoktur. Uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi zor duruma düşürecek bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir.

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Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar! Mete Bey, karargahta olasılıkları değerlendirirken, saniyelerle yarışan ekip, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir.

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HULKİ, FADİ’YE ESİR DÜŞÜYOR

Neo-Naziler ise planlarına sadık kalarak, Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler.

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Esir tuttukları Serdar’ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler.

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Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

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VE SIRLARLA DOLU İLİŞKİDE SÜRPRİZ TEKLİF!

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi’nin güvenini kaybetmiştir. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.

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TRT 1 Çağlar Ertuğrul MİT Teşkilat dizisi
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