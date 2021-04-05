Teşkilat dizisi 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ta MİT'in özel ekibinden Kuzey Irak'ta nefes kesen operasyon

Esir tuttukları Serdar’ı da protestocuların arasında göstererek, herkesi havaya uçurma planları neredeyse tamamen gerçekleşir! Ancak, ekip üyeleri birbirinden ayrı düşse de olağanüstü bir mücadele vermeye devam ederler.

Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını izlemek zorunda kalırlar! Mete Bey, karargahta olasılıkları değerlendirirken, saniyelerle yarışan ekip, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyebilir.

Teşkilat'ın 5. son bölümüne damga vuran sahne! MİT dizisi Teşkilat'ta Leyal'dan Zayed Fadi'yi çıldırtan sözler: Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul , Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi nin, 11 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

VE SIRLARLA DOLU İLİŞKİDE SÜRPRİZ TEKLİF!

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısızlığından dolayı Fadi’nin güvenini kaybetmiştir. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir.



