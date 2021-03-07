Teşkilat dizisi Deniz Baysal kimdir? Teşkilat dizisi Zehra biyografisi

7 Mart 2021 itibariyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kaldı. Daha çok pek çok farklı dizide boy gösteren sevilen oyuncu Deniz Baysal, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal kimdir, Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal eşi kim, Deniz Baysal dizileri neler ve kaç yaşında gibi sorular ve cevapları...
Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve ardından çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.
İlk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile ekranda izlediğimiz Deniz Baysal Yurtçu; Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Derin Sular, 7. Koğuştaki Mucize ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.
Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa isimli müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, 55 kilo, 1.72 metre boyunda ve Koç burcudur.
2021- Teşkilat (Zehra) (TV Dizisi)
2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)
2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)
2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)
2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)
2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)
2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)
2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)
2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)
2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)
2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)
2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)
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