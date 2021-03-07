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Teşkilat dizisi Deniz Baysal kimdir? Teşkilat dizisi Zehra biyografisi

07.03.2021 13:51 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisi Deniz Baysal kimdir? Teşkilat dizisi Zehra biyografisi

7 Mart 2021 Pazar akşamı ekrana gelecek olan ve TRT1'de yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinde "Zehra" karakteriyle yer alacak olan Deniz Baysal kimdir? Deniz Baysal dizileri ve filmleri ve yaşı nedir? İşte tüm detaylar...

7 Mart 2021 itibariyle TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kaldı. Daha çok pek çok farklı dizide boy gösteren sevilen oyuncu Deniz Baysal, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal kimdir, Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal eşi kim, Deniz Baysal dizileri neler ve kaç yaşında gibi sorular ve cevapları...

DENİZ BAYSAL KAÇ YAŞINDA?

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir ve 29 yaşındadır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olan Baysal, İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış ve ardından çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır.

İlk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile ekranda izlediğimiz Deniz Baysal Yurtçu; Rüzgarın Kalbi, Kaçak Gelinler, Fazilet Hanım ve Kızları, Derin Sular, 7. Koğuştaki Mucize ve Söz gibi yapımlarda rol aldı.

DENİZ BAYSAL EŞİ KİM?

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa isimli müzik grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girmiştir.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, 55 kilo, 1.72 metre boyunda ve Koç burcudur.

DENİZ BAYSAL DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2021- Teşkilat (Zehra) (TV Dizisi)

2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)

2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)

2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)

2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)

2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)

2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)

2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)

2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)

2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)

2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)


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TRT 1
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