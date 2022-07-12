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Teşkilat dizisinde şok ayrılık! Başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziye veda etti

12.07.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı.

Teşkilat dizisinde şok ayrılık! Başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul diziye veda etti

Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul'un da veda ettiği ortaya çıktı.

BAŞROL OLDUĞU DİZİDEN AYRILDI

Oyuncunun vedasının ardından Twitter'da açıklama yapan Tims&B Prodüksiyon, " ' Teşkilat' dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca ' Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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"VEDA MESAJLARIMIZIN ZAMANLAMASI KAYDI"

Ayrılık haberinin gündem olmasının ardından Twitter'dan bir açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise bu haberi bir YouTube videosu çekerek vermek istediğini ama haberin bundan önce yayıldığını söyleyerek "Veda mesajlarımızın zamanlaması kaydı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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