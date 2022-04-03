Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta kimdir? Günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Teşkilat dizisinde Mete Başkan'ın ölümü ekibi yıkmıştı. TRT 1'in sevilen dizisini yakından takip edenler ünlü oyuncunun biyografisi merak ediyor. Teşkilat dizisinin Mete Başkan'ı Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN METE BAŞKAN'I MESUT AKUSTA KİMDİR?

Teşkilat dizisinde canlandırığı Mete Başkan karakteriyle bilinen Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

Mesut Akusta ve ailesi, babasının hayatını kaybetmesinin ardından Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yapan Akusta, Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

MESUT AKUSTA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

58 yaşındaki ünlü oyuncu Mesut Akusta; Konya'da (Gözlü/Sarayönü) dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu çok sayıda dizi ve film projesinde yer almıştır.

MESUT AKUSTA FİLMLERİ NELERDİR?

Mesut Akusta'nın oynadığı dizi ve filmlerden bazıları:

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak

2006 Cenneti Beklerken

2009 Umut

2012 Dağ

2013 Gitme Baba

2015 Kanlı Postal

2018 Börü

2019 7. Koğuştaki Mucize

2022 Demir Kadın: Neslican

