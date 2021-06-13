Teşkilat dizisinin Zehra'sı Deniz Baysal Yurtçu'dan tatil pozları! Hayranları beğeni yağdırdı

TRT 1'de ekrana gelen ve geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Teşkilat dizisinde MİT ajanı Zehra rolünü canlandıran Deniz Baysal Yurtçu, yoğun geçen sezonun ardından tatile çıktı.
Dizi çekimlerinin tamamlanmasının ardından eşi Barış Yurtçu ile birlikte Çeşme'ye giden güzel oyuncu, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.
Yurtçu Instagram hesabından da sık sık tatil paylaşımları yapıyor.
Ünlü oyuncu son olarak çıktığı tekne turunda çekilen kareleri paylaştı.
Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozlarına dakikalar içinde on binlerce beğeni geldi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum