Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

33 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, leopar desenli stiliyle, büyük beğeni topladı.

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat okudu.

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Eyüboğlu, 2007 yılında yer aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına başladı.

Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya ve Adı Mutluluk gibi projelerde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veriyor.

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı.

Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.





