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Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

04.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Mesut Akusta gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, TRT1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarla takipçilerinden tam puan aldı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

33 yaşındaki güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu, leopar desenli stiliyle, büyük beğeni topladı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Eyüboğlu, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat okudu.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Eyüboğlu, 2007 yılında yer aldığı Senin Uğruna dizisiyle ekran macerasına başladı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Arka Sokaklar, Kalbim Seni Seçti, Muhteşem Yüzyıl, Sudan Bıkmış Balıklar, Yalan Dünya ve Adı Mutluluk gibi projelerde rol alan Eyüboğlu, şimdilerde Teşkilat dizisinde 'Ceren' karakterine hayat veriyor.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Özel hayatıyla da sık sık magazin gündemini meşgul eden ünlü oyuncu, 2016-2019 yılları arasında meslektaşı Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

Ezgi Eyüboğlu, Yıldırım ile boşandıktan sonra Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamıştı.

Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu ateşli pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu!

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Eyüboğlu Teşkilat dizisi
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