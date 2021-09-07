Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal’dan romantik kutlama

TRT 1’in sevilen dizisi ‘Teşkilat’ta ‘Zehra Balaban’ karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Deniz Baysal şu sıralar dizi çekimi için Ankara’da bulunuyor.

4 yıllık beraberliğinin ardından, Kolpa grubunun solisti müzisyen Barış Yurtçu ile 7 Eylül 2019 tarihinde Çeşme’de gerçekleştirilen romantik bir düğünle evlenen oyuncu, evlilik yıl dönümünü instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"SEVGİLİM, EŞİM, ARKADAŞIM..."

Instagramdan eşiyle fotoğrafını yayınlayan Baysal paylaşımına, “Sevgilim, eşim, arkadaşım… Seni çok seviyorum. Çok” yazdı. Instagramda 4.6 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncunun fotoğrafı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM"

İkinci evlilik yıl dönümünü kutlayan Baysal, evlendikten sonra ilk iş olarak ise sosyal medya hesaplarındaki soyadını Yurtçu olarak değiştirmişti. Baysal evlilik arifesindeyken duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

“Daha önce beş kez iş için gelinlik giymiş ve o rollere de girmek için bir kadının ilk kez gelinlik giydiğinde ne hissettiğini yorumlamaya çalışmıştım. Ama kendi gelinliğimi ilk kez prova ettiğimde tamamen içten gelen saf ve doğal hislerle ayaklarımın yerden kesildiğini ve beni tirtir titretecek kadar çok heyecanlandığımı ömür boyu unutmayacağım. Her genç kadının çocukluktan beri hayalini kurduğu bu anla beraberinde gelen heyecan, titreme ve sonsuz mutluluğu yaşamasını dilerim.”

