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Teşkilat neden yok, final mi oldu? Teşkilat dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

02.01.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'de her Pazar ekrana gelen Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Pek çok başarılı ismin rol aldığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile beraber özel hayatını konu edenin yapımın neden yayınlanmadığı ve final olup olmadığı merak ediliyor. Peki Teşkilat neden yok, final mi oldu? Teşkilat dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Teşkilat neden yok, final mi oldu? Teşkilat dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat dizisi her hafta TRT 1'de yayınlanıyor. Ancak dizi bu hafta yeni bölümüyle ekranda yer almadı. Aksiyon, istihbarat ve dram türünde olan yapımın oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki Teşkilat dizisi neden yok?

TEŞKİLAT DİZİSİ NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Sevilen dizinin yerine Kung Fu Panda 3 ekrana gelecek. Dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yılbaşı sebebiyle yapımların bir haftalık ara verdiği iddia edilmişti.

TEŞKİLAT DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

7 Mart 2021'den beri ekranda olan dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

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Dizinin son bölümünde ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışır ve Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis'le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi'yi bulmak için operasyon düzenler. Yapılan bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Diğer yanda ise Hakkı ve Uzay, Barış'ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşecektir. Uzay'ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktukları zaman ise ekibin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Teşkilat dizisi
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