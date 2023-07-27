Teşkilat'ta şok ayrılık! O isim diziye veda etti

Teşkilat dizisi dördüncü sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat dizisinde 'Zehra Balaban'a hayat veren oyuncu Deniz Baysal dizinin ekibinden ayrıldı.

FENOMEN DİZİDE BOMBA AYRILIK

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat üç sezonuyla soluksuz izlendi. Yeni sezonuyla eylül ayında dönüş yapmaya hazırlanan Teşkilat'ta bomba bir ayrılık yaşandı. Dizide 'Zehra Balaban' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Deniz Baysal oyuncu kadrosundan ayrıldı.

Baysal, yapımcılarıyla bir araya geldi ve başarılı oyuncu 3 sezon boyunca çok mutlu çalıştığı ekibiyle karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı aldı.

Murat Yıldırım’ın devam edeceği öğrenilen dizide yeni TİM kurulacak.

