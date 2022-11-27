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Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı

27.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisinin sevenleri, Teşkilat'ın 27 Kasım akşamında ekranlara gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Başrolünde Deniz Baysal Yurtcu, Murat Yıldırım gibi oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisinde heyecan devam ediyor. Peki Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı...

Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisini göremeyen seyirciler, Teşkilat'ın yeni bölümünü araştırmaya başladı. Peki Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı...

TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK?

TRT 1 ekranlarında 2022 FIFA Dünya Kupası yayınlanacak. Bu yüzden TRT 1'in birçok dizisine bir haftalık ara verildi.

Teşkilat'ın, 4 Aralık Pazar akşamında yayınlanması bekleniyor.

Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer'in hamlesi ile operasyonda şekil değişir. Hartley planını adım adım yürüterek amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmeye çalışan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı yarışır.

Ömer, Hartley'in şüphesini çeker ve deşifre olmanın kıyısına gelir. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 KASIM 2022

16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

18:00 - Ana Haber

19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

21:00 - Kupa Saati

22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"

00:00 - Türk Sineması "Kovan"

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