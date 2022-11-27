TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. TRT 1 yayın akışında Teşkilat dizisini göremeyen seyirciler, Teşkilat'ın yeni bölümünü araştırmaya başladı. Peki Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı yok mu? Teşkilat yeni bölümü ne zaman? 27 Kasım TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 ekranlarında 2022 FIFA Dünya Kupası yayınlanacak. Bu yüzden TRT 1'in birçok dizisine bir haftalık ara verildi.
Teşkilat'ın, 4 Aralık Pazar akşamında yayınlanması bekleniyor.
Ömer'in hamlesi ile operasyonda şekil değişir. Hartley planını adım adım yürüterek amacına ulaşmak üzeredir. Mühimmatları ele geçirmeye çalışan Ömer ve Zehra, sahada zamana karşı yarışır.
Ömer, Hartley'in şüphesini çeker ve deşifre olmanın kıyısına gelir. Bu sınav sonucunda Hartley’in talebi Ömer’e hayatının şokunu yaşatır. Efkar ve Korkut’un her şeyi bitirmek için yaptıkları hamle, büyük bir savaşın fitilini ateşler. Teşkilat’ta tansiyon iyice yükselip ipler gerilirken, Zehra’nın ekibi deşifre eden kişinin peşine düşmesi büyük değişimlere yol açacaktır!
16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"
18:00 - Ana Haber
19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"
21:00 - Kupa Saati
22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"
00:00 - Türk Sineması "Kovan"