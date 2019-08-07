Tesla köpek modu daha kullanılabilir oldu

Tesla tarafından geliştirilen bu sistem, her ne kadar kusursuz olarak çalışsa bile yine de bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Örneğin son olarak meydana gelen bir problem, Tesla şirketine güncelleme bile yaptırdı.

Rahul Sood isimli bir Tesla kullanıcısı, evcil hayvanlarını arabanın içerisine bıraktığında manuel olarak sıcaklık düzenlemesi yaptı. Sıcaklığı 20 dereceye getirdi ve aracını kilitleyerek alışveriş yapmak istedi. Ancak geri döndüğünde sıcaklığın 20 dereceden 30 dereceye çıktığını gördü.

Bu durum Tesla araçlarında yapılan sıcaklık ayarlamalarının daha çok otomatik iklim kontrolü ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kullanıcılardan herhangi birisi manuel olarak sıcaklığı ayarlamak isterse, sıcaklık aniden yüksek derecelere çıkabiliyor. Böyle bir durum ise evcil hayvanların ölümüyle bile sonuçlanabilir.

Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk’ın Twitter hesabını etiketleyerek bu hatadan bahseden Rahul Sood, anında cevap aldı. Bu sorun gerçekleştikten sonra Tesla, yeni bir güncelleme yayınladı. Güncelleme Tesla’nın manuel köpek modu ayarlamasına destek veriyor. Peki sizce de Tesla köpek modu manuel kullanımının geliştirilmesi gerekiyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Google Asistan mesajları sesli bir şekilde aktaracak

