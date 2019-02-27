Tesla Model S sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi

Pazar günü gündüz saatlerinde meydana gelen kazaya neden olan en önemli faktör şimdilik yüksek hız gibi görünüyor. Olay henüz çok yeni. Ancak kayıtlar üç şeritli bir yolun en sağında yüksek hızda seyir eden Tesla Model S sürücüsünün kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Bir anlık kontrol kaybı sonucu aracın sola üç şerit kayarak gidiş ve dönüş yönünü ikiye bölen palmiye ağaçlarına çarparak anca durabildiğini görünüyor. Gördü tanıklarının ifadelerine göre ise şiddetli çarpışmadan hemen sonra araçta yangın çıkmış. Polis raporları çevredeki insanların sürücüyü araçtan kurtarmak için çabaladıklarını hatta kaza yerine yakın bir noktada devriye görevinde olan bir polis memurunun sürücüyü araçtan çıkarmak için arabanın camını kırmaya çalıştığını, ancak bu çabanın da işe yaramadığını yazıyor.
Bir başka görgü tanığının ifadesi ise aracın hava yastıklarının kaza anında açıldığı ancak sönmediği yönünde. Eğer durum buysa sürücünün araçtan çıkışına açılan ve sönmeyen hava yastıkları engel olmuş olabilir. Ancak çarpışma sonrasında sürücünün bilincinin yerinde olup olmadığı da bilinmiyor. Eğer bilinci yerindeyse sürücünün kapıyı içeriden neden açamadığı konusunda hala belirsiz bir durum var. Belki de genç sürücü çarpışmanın şiddetiyle daha yangın başlamadan yaşamını yitirdi. Bu şimdilik akla daha yatkın geliyor. Mantıklı ama bu şartlarda yine de olasılıktan öteye gidemez.
Bir dizi işareti ile dolu olan bu kazanın Tesla’yı yakından ilgilendiren bir kısmı var.
Tesla Model S’in dış kapı kolu açılmadı!
Tesla Model S’in dış kapı kolları elektronik olarak çalışıyor ve kullanılmadıkları zaman otomatik olarak kapanıyor. Acil durumlar haricinde ise kendiliğinden açılmıyor. Tesla’ya göre tüm Tesla modellerinde kaza anında hava yastıklarının açılmasıyla birlikte tüm kapıların ve bagajın kilidi açılıyor, kapı kolları ise kendiliğinden dışarı çıkıyor. Ancak bu sistemin bu kazada çalışmadığı kesin. Çünkü polislerin olay yeri raporunda dış kapı kolları otomatik olarak açılmadığı yazıyor. Bu resmi rapora karşın kimse sönmeyen hava yastıkları ve açılmayan dış kapı kollarının üzerinde durmuyor. Aksine kazada ve sürücünün ölümünde hızı önemli bir faktör olarak görülüyor ve kazayı yüksek hız-çarpışma-yangın bağlamında değerlendiriliyor.
Son olarak Tesla’nın genç bir sürücünün feci şekilde can verdiği bu kazayla ilgili açıklaması şu şekilde: “Kaza için oldukça üzgünüz. Düşüncelerimiz bu trajediden etkilenen herkesle aynı. Yerel yetkililerle işbirliği yapmak üzere iletişime geçtik. Hızın önemli bir faktör olarak araştırıldığını biliyoruz. Bu kazada olduğu gibi yüksek hızda çarpışmaların sadece elektrikli araçlarda değil her türlü araçta yangına neden olabileceğini biliyoruz.”
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