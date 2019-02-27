Tesla Model S sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi

Pazar günü gündüz saatlerinde meydana gelen kazaya neden olan en önemli faktör şimdilik yüksek hız gibi görünüyor. Olay henüz çok yeni. Ancak kayıtlar üç şeritli bir yolun en sağında yüksek hızda seyir eden Tesla Model S sürücüsünün kontrolü kaybettiğini gösteriyor. Bir anlık kontrol kaybı sonucu aracın sola üç şerit kayarak gidiş ve dönüş yönünü ikiye bölen palmiye ağaçlarına çarparak anca durabildiğini görünüyor. Gördü tanıklarının ifadelerine göre ise şiddetli çarpışmadan hemen sonra araçta yangın çıkmış. Polis raporları çevredeki insanların sürücüyü araçtan kurtarmak için çabaladıklarını hatta kaza yerine yakın bir noktada devriye görevinde olan bir polis memurunun sürücüyü araçtan çıkarmak için arabanın camını kırmaya çalıştığını, ancak bu çabanın da işe yaramadığını yazıyor.

Bir başka görgü tanığının ifadesi ise aracın hava yastıklarının kaza anında açıldığı ancak sönmediği yönünde. Eğer durum buysa sürücünün araçtan çıkışına açılan ve sönmeyen hava yastıkları engel olmuş olabilir. Ancak çarpışma sonrasında sürücünün bilincinin yerinde olup olmadığı da bilinmiyor. Eğer bilinci yerindeyse sürücünün kapıyı içeriden neden açamadığı konusunda hala belirsiz bir durum var. Belki de genç sürücü çarpışmanın şiddetiyle daha yangın başlamadan yaşamını yitirdi. Bu şimdilik akla daha yatkın geliyor. Mantıklı ama bu şartlarda yine de olasılıktan öteye gidemez.