Tesla Model X ve Model S için PMR teknolojisi kullanılacak

Tesla araçlarındaki bataryaların tamamen doldurulmasına rağmen, çok fazla mesafe alınamaması; bu araçların satışlarındaki düşüşün en önemli nedeni. Tesla, bu probleme çözüm bularak model X ve model S için bazı revizyonlar gerçekleştirecek.

Tesla Model 3’te bulunan aynı sürekli mıknatıs direnci (PMR) teknolojisi sayesinde yeni motorlar geliştirildi. Bu motorlar, aynı batarya ile çok daha uzun mesafelerin alınmasını sağlıyor.

Bu motor türünden kullanılan Tesla modellerinde verimlilik, yaklaşık olarak %97’lere kadar çıkabiliyor. Bu nedenle Tesla Model X ve Model S almayı düşünenler, bu motorların takviye edilmesini beklerse; tek bataryayla daha uzak mesafeler alabilir.

Tesla şirketinin elektrikli araç konusunda rakipleri olan BMW ve Audi gibi kuruluşlar da, tek bataryayla daha uzağa gidebilen araçlar yapmaya çalışıyor. Ancak Tesla, bunun yanında süper şarj noktaları kurarak rakiplerine fark atmaya çalışıyor. Rakiplerinin son derece güçlü olması nedeniyle, Tesla’nın işi biraz zor gibi görünüyor.