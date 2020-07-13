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Tesla'nın bu özelliklerini ilk kez göreceksiniz! Standart araçlardan farklı olarak...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yüzyılın girişimcilik adına en dahi isimlerinde akla ilk gelen şüphesiz Elon Musk. PayPal, SpaceX ve SolarCity gibi farklı alanlarda kurduğu şirketlerle son döneme damga vuran bir isim. Sizler için Musk'ın sermayesini katlamasında büyük rolü olan Tesla'nın diğer araçlardan farklarına değindik.

Tesla'nın bu özelliklerini ilk kez göreceksiniz! Standart araçlardan farklı olarak...

Son dönemde uzaya insan gönderen ilk özel şirket SpaceX'in kurucusu olması bakımından adından sıkça söz ettiren bir dahi Elon Musk. Aynı zamanda Tesla'nın da yönetim kurulu başkanı ve CEO'su. Yüksek performanslı araçlar üretmeyi hedefleyen Silikon Vadisi temelli bir otomotiv firması olan Tesla 2003 yılında kurulsa da ilk ve en önemli desteği PayPal'ın kurucusu Elon Musk'tan 2007 yılında alıp sermayesini kat ve kat artırdı. Peki, onu diğer otomobillerden ayıran ne? İşte Tesla'yı diğer araçlardan ayıran özellikler...

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİNDE EN İYİSİ

Tesla, doğa dostu bir otomobil. Elektrikli olması bakımından hem elektrikli araçlar içinde hem de genel olarak araçlar içinde en iyisi olduğunu kazandığı pek çok ödül ile kanıtladı. Hemen hemen her prizde, her yerde şarj edilebilmesi bakımından oldukça kullanışlı olması tercih etmenizde önemli bir rol oynayabilir. Musk'ın deyimiyle "Bu yapacağını söylediği şeyleri yapan bir gösteri aracı değil. İçinde birçok insanla hızlı gidebilen bir araç." Tek şarjla 500 kilometre yol gidebilen Tesla'nın S modeli piyasaya sunulmadan önce tam 3000 sipariş almış.

OTOMATİK PİLOT ÖZELLİĞİ

2014 yılının ekim ayına gelindiğinde çift motorlu "D" otomobillerde otomatik pilot gibi pek çok sürüş özelliği desteği tanıtılmıştı. Bununla beraber otomobiller artık daha akıllı, daha işlevseldi. Sürücüsüne pek çok alanda kolaylık sağlayan belli yazılımlarıyla otomatik pilot özelliğine sahip olması şüphesiz Tesla'yı tercih etmeniz için diğerlerinden onu ayıracak bir özellik.

360 DERECE ULTRASONİK KAMERA

Görüş açısında sınırları kaldırmak... Tesla'nın tam olarak yaptığı şey de bu. Aracın ön kısmında bulunan kamera radar sistemiyle çalışıyor ve 360 derecelik bir görüş açısı sağlıyor.

17 İNÇLİK DOKUNMATİK EKRAN VE ÇOK DAHA FAZLASI

Tesla'nın dış yüzeyi kadar içi de diğer araçları kıskandıracak özelliklere sahip. Tasarımına devrim yaratıyor desek herkes kadar biz de yanılmış olmayız. 17 inçlik ekranda araçla ilgili aklınıza gelecek pek çok şeyi kontrol edebilirsiniz. Ekranın içindeki sim kartı sayesinde ücretsiz internet ve 3G hizmeti sunan Tesla bundan para almıyor. Tıpkı bir cep telefonu gibi müzik dinleyebilir, şarj veya konum bilgisini takip edebilirsiniz.

Diğer araç modellerinden daha dayanıklı ve garantisi batarya için 8, aracın geri kalan parçaları için 4 yıl. Parçası az bulunduğu için periyodik bakım gerektirmiyor. Ancak aracınızın herhangi bir hasara uğraması durumunda belli bir ücret karşılığında (ABD için 600 $) bakımını yaptırabiliyorsunuz.

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