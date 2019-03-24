Mynet Trend

Tesla, otonom bilgileri sızdıran ajanlara dava açtı

donanimgunlugu donanimgunlugu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 24.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Tesla kendi bünyesinde çalışan ve kritik yerlerde görev yapan ajanlara dava açtı. Tesla, fabrikasında yer alan dört eski çalışanına; şirkete ait sırları ifşa ettiği, rakip şirketlere ticari bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tazminat davası açma kararı aldı.

Tesla, otonom bilgileri sızdıran ajanlara dava açtı

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Tesla’da yer alan eski çalışanların, önemli bilgileri otonom araç start-up girişimi olan Zoox’a verdiği belgelendi. Otonom araç start-up girişimi olan Zoox elde ettiği bu gizli bilgilerle Tesla’nın yapmayı planladığı projeleri kendi otonom araçları için kullanarak çalışmalarını geliştirdi ve bu sayede çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

Tesla şirketinden açılan davada, eski çalışanlarının sızdırdıkları iddia edilen belgeler; envanter hesapları, şirket şemaları ve bazı özel bilgileri içeriyordu.

Tesla şirketindeki eski çalışanların iş belgelerini ve diğer bilgileri iş e-posta adreslerinden, kişisel hesaplara ilettiği farkedildi.  Start-up şirketindeki eski bir çalışan, aynı şirkette çalışan arkadaşlarından birine e-mail hesabına gönderdiği bir mesajdan sonra yakalanmış.

Otonom araç start-up girişimi olan Zoox’ta, Tesla şirketinden istifa edip geçmiş birçok mühendis bulunuyor. Bu bile iddialarla ilgili önemli bir delil olabilir. İlerleyen dönemlerde konu daha da derinleşecek gibi görünüyor.

John Wick 3 için final fragmanı yayınlandı


İşte dünyanın konuştuğu polis!İşte dünyanın konuştuğu polis!
Model yenilendi! Tüm dünyada satışa çıkıyorModel yenilendi! Tüm dünyada satışa çıkıyor
Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tesla otonom araçlar

En Çok Okunan Trend Haberler

WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

WhatsApp'ın bomba özelliği bugün ortaya çıktı

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Eşi hamile kalınca skandal yasak aşk ortaya çıktı!

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

Yeni Zelanda saldırısı sonrası gündem olmuştu! O polis konuştu

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bentley Continental GT yenilendi

Model yenilendi! Tüm dünyada satışa çıkıyor

Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!

Volvo alkollü sürücülere anında müdahale edecek!

Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji

Otomotiv devinden çok tartışılacak teknoloji

Porsche Cayenne Coupe bildiklerimizden fazlasını göstermiyor!

Merakla bekleniyordu! Resmen duyuruldu...

Volkswagen CEO’su büyük bir gafa imza attı

Volkswagen CEO’su büyük bir gafa imza attı

BMW ve Mercedes-Benz ortaklığa gidiyor

BMW ve Mercedes-Benz ortaklığa gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.