Tesla, otonom bilgileri sızdıran ajanlara dava açtı

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde açılan davada, Tesla’da yer alan eski çalışanların, önemli bilgileri otonom araç start-up girişimi olan Zoox’a verdiği belgelendi. Otonom araç start-up girişimi olan Zoox elde ettiği bu gizli bilgilerle Tesla’nın yapmayı planladığı projeleri kendi otonom araçları için kullanarak çalışmalarını geliştirdi ve bu sayede çalışmalarına hız verdiği öğrenildi.

Tesla şirketinden açılan davada, eski çalışanlarının sızdırdıkları iddia edilen belgeler; envanter hesapları, şirket şemaları ve bazı özel bilgileri içeriyordu.

Tesla şirketindeki eski çalışanların iş belgelerini ve diğer bilgileri iş e-posta adreslerinden, kişisel hesaplara ilettiği farkedildi. Start-up şirketindeki eski bir çalışan, aynı şirkette çalışan arkadaşlarından birine e-mail hesabına gönderdiği bir mesajdan sonra yakalanmış.

Otonom araç start-up girişimi olan Zoox’ta, Tesla şirketinden istifa edip geçmiş birçok mühendis bulunuyor. Bu bile iddialarla ilgili önemli bir delil olabilir. İlerleyen dönemlerde konu daha da derinleşecek gibi görünüyor.

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