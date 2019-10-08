Tesla sahipleri motor ve korna seslerini değiştirebilecekler

Diğer bir deyişle elektrikli otomobiller çalışırken daha önceden dışarıya yayaların duyabileceği seviyede kaydedilmiş motor sesleri çalınıyor.

Tesla sahipleri şimdi araçlarının bu yapay seslerini, aracın kütüphanesindeki seçenekler arasından değiştirebilecek. Böylece her sürücü, kendi keyfine göre aracını kişiselleştirmiş olacak. Bazı araçlar daha güçlü veya tiz motor sesleri çıkarırken, bazıları daha ağır ve tok sesler verecekler.

Sürücüler ayrıca korna seslerini de kendi isteklerine göre değiştirebilecekler. Böylece otomobiller de artık cep telefonları gibi, kolayca kişiselleştirebilir dijital platformlara dönüşmeye başlamış oluyorlar.

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