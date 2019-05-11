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Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 11.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Tesla'yı otopilot moduna alıp arabanın içinde yetişkin filmi çekilmesi, sosyal medyada olay oldu. Olayın ardından Tesla'nın kurucusu Elon Musk açıklama yaptı.

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla'nın otomobilleriyle ilgili gün geçmiyor ki ilginç bir haber gelmesin. Önceki günlerle otoparkta patlayan otomobilinin ardından şimdi de Tesla otomobilinde cinsel içerikli film çekildi. Yetişkin filmi yıldızı Taylor Jackson'ın Tesla’nın içinde film çekmesi büyük yankı uyandırdı.

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Jackson'ın Tesla otomobili otomatik pilota alıp ilişkiye girmesi tepki topladı. Yetişkin filmlerinin yer aldığı ünlü bir internet sitesinde yayımlanan video, 'Tesla' kategorisi içerisinde izleyiciye sunuldu.

Görüntüler sonrası Elon Musk, Twitter üzerinde paylaşımda bulundu. Musk, "Görünüşe göre otomatik pilot özelliğini kullanmanın başka yolları var" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Tesla Elon Musk otomobil

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