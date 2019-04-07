Tespih böceği yemek saman nezlesini önler mi?

Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit) olan milyonlarca insan için de zor bir süreç başladı. Polenler çeşitli sağlık sorunları yaşayan birçok kişi, bu sıkıntılardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemine başvuruyor. Hollandalılar'ın ise, son 7 yıldır en fazla başvurduğu çare, çiğ çiğ tespih böceği yemek. Ancak, uzmanlara göre bu, "saçma" bir inanış.

Alerjik rahatsızlıkların artmaya başlaması ile birlikte, sosyal medyada "her gün bir tane tespih böceği yemenin, saman nezlesine karşı en iyi tedavi yöntemi" olduğuna ilişkin paylaşımlarda da ciddi bir artış yaşanıyor.

İLK İDDİA 2012 YILINDA ATILDI

Tespih böceğinin, saman nezlesine karşı iyi geldiği iddiası ilk kez 2012 yılında tartışılmaya başlandı. Kadın dergisi Linda'nın internet sayfasında 2015 yılında yayınlanan bir okuyucu mektubunda, bu iddia güçlü bir şekilde savunuldu. Daha sonra derginin yayın yönetmeni Jossine Moderman, çiğ böcek çiğnerken çekilen bir videoyu okurlarla paylaştı. Saman nezlesi sorunu yalayan Hollandalı gazeteci, tespih böceği yedikten sonra kendisin daha iyi hissettiğini söyledi. Bunun üzerine, birçok medya organında, tespih böceği ile ilgili çok sayıda haber yer aldı. Kulak, burun, boğaz hasalıkları (KBB) uzmanı Rany van Wiessenbruch, Drenthe Televizyonu'nda yaptığı açıklamada, polenlerde bulunan alerjik proteinlere tespih böceğinin de sahip olduğunu söyledi.