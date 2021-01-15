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Test edildi onaylandı... Pastane tadında tam kıvamında şekerpare tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 15.01.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan şekerpare hem göze hem de damak tadınıza hitap ediyor. Şekerpareyi pastane tadında yapmak istiyorsanız sizin için çıkardığımız reçeteyi uygulayabilir, videolu anlatımla izleyebilirsiniz.

5 dakikada pişen ve evde bulunan malzemelerle yapılan şekerpare tarifi bu adımları izlediğinizde pastane tadında oluyor. İşte 9 malzemeli şekerpare tarifinin detaylı anlatımı.

ŞEKERPARE MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı un
  • 3 çorba kaşığı margarin
  • 2,5 fincan pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 2,5 yemek kaşığı irmik
  • 1 adet yumurta
  • 1 kahve fincanı badem
  • 2 bardak toz şeker
  • 2 su bardağı su

ŞEKERPARE YAPILIŞI

  • Şerbeti hazırlamak için şekeri bir tencereye boşaltın arından suyu ekleyin ve kaynaması için ocağa koyun.
  • Şerbet kaynarken diğer adıma geçin. Bir kap içerisine unu alın kabartma tozunu ve eritilmiş margarini koyun. Ardından pudra şekeri, irmik ve yumurtayı ekleyin.
  • Hamur için koyduğumuz malzemeler birleşene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp fırın tepsisine dizin.
  • Hamur parçalarının üzerine badem koyun ve bastırın.
  • Önceden 120 derecede ısıtılmış fırına koyun ve fırının derecesini bu aşamada 170 dereceye getirin. Altı ve üstü renk değiştirene kadar 5 dakika pişirin.
  • Soğuyan şerbeti pişen şekerparelerin üzerine gezdirin. Şerbetin tamamen çekmesini bekleyin.
  • Tatlınız hazır, afiyet olsun.

ŞEKERPARE PÜF NOKTALARI

Mikser yerine elle karıştırın çünkü mikser hamurunuzu sertleştirebilir.
Şekerpare için badem yerine fındık ya da toz yeşil fıstık da kullanabilirsiniz.
Pişirme dakikası fırından fırına farklılık gösterebilir bu yüzden şekerparelerinizin altının ve üstünün kızarmasını gözlemleyin.


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