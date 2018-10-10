Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Vücut testosteron seviyesini yükseltecek gıdalar

Testosteron hormunu sadece cinsellik için değil aslında sağlığımız için de önemli bir role sahiptir. Kas gücünü artırma, ruh halini iyileştirme ve hatta kemik yapısının güçlenmesinde bile etkisi vardır. Günlük yaşanan stres, yanlış beslenme gibi durumlar testosteron hormonunun düşmesine neden olur. Testosteron seviyesini yükselten en gerekli besin çinko ve D3 vitaminidir.

Testosteron hormonunu dengelemeye yardımcı olacak besinler nelerdir?

Hindistan cevizi yağı

Testosteron üretimi için vücudun ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de doymuş yağdır. Alkolden kaynaklı azalan testosteron seviyesini yükseltmek için hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz.

Kabak çekirdeği

Prostat bezlerini genişletme özelliğine sahiptir. Bu etkisi ise olası cinsel sorunları ve benign prostat hiperplazisini (BPH) önlemeye yardımcı olur. Cinsel işlevle ilgili problemleri çözmesiyle birlikte devamlı olarak tuvalete çıkma durumunu iyileştirir. Özellikle erkeklerin her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketmesi tavsiye edilir.

Nar suyu

Nar suyu cinsel istek artırıcı etkisinin yanı sıra ruh halini iyileştirme ve stresi ortadan kaldırma gibi etkilere de sahiptir. Yani hem duygusal olarak rahatlayacak hem de cinsel hayatınızda yenilik yaşayacaksınız. Elbette bunun için taze sıkılmış nar suyuna ihtiyacınız var!