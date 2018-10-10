Testosteron seviyesini zirveye çıkaran en etkili gıdalar

Testosteron hormunu sadece cinsellik için değil aslında sağlığımız için de önemli bir role sahiptir. Kas gücünü artırma, ruh halini iyileştirme ve hatta kemik yapısının güçlenmesinde bile etkisi vardır. Günlük yaşanan stres, yanlış beslenme gibi durumlar testosteron hormonunun düşmesine neden olur. Testosteron seviyesini yükselten en gerekli besin çinko ve D3 vitaminidir.
Testosteron üretimi için vücudun ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de doymuş yağdır. Alkolden kaynaklı azalan testosteron seviyesini yükseltmek için hindistan cevizi yağından faydalanabilirsiniz.
Prostat bezlerini genişletme özelliğine sahiptir. Bu etkisi ise olası cinsel sorunları ve benign prostat hiperplazisini (BPH) önlemeye yardımcı olur. Cinsel işlevle ilgili problemleri çözmesiyle birlikte devamlı olarak tuvalete çıkma durumunu iyileştirir. Özellikle erkeklerin her gün bir avuç kabak çekirdeği tüketmesi tavsiye edilir.
Nar suyu cinsel istek artırıcı etkisinin yanı sıra ruh halini iyileştirme ve stresi ortadan kaldırma gibi etkilere de sahiptir. Yani hem duygusal olarak rahatlayacak hem de cinsel hayatınızda yenilik yaşayacaksınız. Elbette bunun için taze sıkılmış nar suyuna ihtiyacınız var!
Mükemmel bir çinko kaynağıdır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi testosteron hormon seviyesini yükselten en önemli kaynak çinkodur. Özellikle yoğun spor sonrası vücuttaki testosteron seviyesi düşer. Bu seviyeyi üstlere taşıyacak bir şey varsa o da istiridyedir.
Yapılan bir araştırmada üç hafta boyunca zeytinyağı tüketenlerin testosteron hormon seviyesinde yüzde 17'lik bir artış gözlenmiştir. Günlük hayatta beslenme planınıza zeytinyağını dahil edebilirsiniz. Salatalarınıza ve çorbalarınıza ekleyeceğiniz zeytinyağı sizi daha sağlıklı yapacaktır. Ancak tüketim miktarını kontrollü yapmalısınız.
Prostat sağlığını koruyan çok değerli bir besindir. K vitamini bakımından son derece güçlüdür. 11 bin erkeğin katıldığı bir araştırmada doğru miktarda K2 vitamini tüketenlerin prostat kanseri riskinin yüzde 63 düştüğü ortaya konmuştur.
Çinkodan sonra ihtiyacımız olan bir diğer kaynak ise D vitamini. Özellikle kış aylarında D vitamini takviyesi sağlayan en önemli kaynak uskumrudur. Haftanın bir öğününü muhakkak uskumruya ayırmanızı öneririz. Yapılan çalışmalar yeteri oranda D vitamini alan erkeklerin almayan erkeklere göre testosteron seviyelerinin yüzde 25 oranında daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.
Folik asit, potasyum ve E vitamini bakımından son derece güçlüdür. Cinsel performansı artırmada en etkili besin kaynağı olarak bilinir. Testosteron yükseltmenin yanı sıra metabolizma hızlandırma ve ödem attırma gibi faydaları bulunur.
İyi bir kan akışı demek çok daha iyi bir cinsel performans demektir. Cinsel gücünüzü artırmak istiyorsanız bunun için muhakkak organik bal tüketmelisiniz. Bal, testosteron seviyesini artırmaya yardımcı olan boron mineralini ve nitrik oksit içerir. Nitrik oksit kan damarlarını genişletir ve ereksiyonu hızlandırır.
D vitamini ihtiyacınızı karidesten karşılayabilirsiniz. Düzenli tüketiminde testosteron hormon seviyesini yükseltecek ve vücudunuzun kalsiyumu absorbe etmesine yardımcı olacaktır.
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