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Tete, Panathinaikos’ta kariyer sezonunu geçiriyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.03.2025 12:02
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Sezon başında Galatasaray’dan Yunan ekibi Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezonki 11 gol, 3 asistlik performansıyla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor.

Tete, Panathinaikos’ta kariyer sezonunu geçiriyor
Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
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Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos’un Fiorentina’yı 3-2’lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı. Panathinaikos’ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi’nde ve Konferans Ligi’nde 5’er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

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Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray’da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos’ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk’te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray’da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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galatasaray tete
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