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Tetikçinin Oğlu 2. bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

18.04.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetikçinin Oğlu dizisi 2. bölüm heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen Tetikçinin Oğlu dizisi, seyircilerin beğenisini aldı. Dizide, Şevket Çoruh İskender Karayurt (İsko), Timuçin Esen ise Korkmaz rolünü canlandırıyor. 18 Mart Salı günü Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü sorgulanmaya başladı. Peki, Tetikçinin Oğlu 2. bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm bu akşam var mı?

Tetikçinin Oğlu 2. bölüm ne zaman? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti...

Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü beklenirken son bölümde yaşananlar da sorgulanmaya başladı. İşte Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm bilgisi ve son bölüm özeti...

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TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek'in yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizi, 11 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı Fox Tv'de yayınlanacak. Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

İskender ve Korkmaz, kırk yıldır sırtını birbirine dayamış iki dosttur. Korkmaz, İskender için elini kirletmekten çekinmez ve yıllar içinde tetikçisine dönüşür. İskender ise onun sayesinde işlerini büyütmüş, rakiplerinin korktuğu bir insana dönüşmüştür. Zamanı geldiğinde her şeyin başına geçireceği oğlu Yiğit, babasının gözüne girmek için bir iş organize eder ama işler beklediği gibi gitmez. Hayatını üç kağıtla kazanan, günübirlik yaşayan Metin ise, o gece olay yerindedir. Yaşanan olaylar sonucu Yiğit ölürken, Metin de büyük bir belanın içerisine düşer. Oğlunun ölümüyle tüm kontrolü kaybeden İskender, Korkmaz’dan oğlunun katilini bulmasını ister. Bir süre iz süren Korkmaz, sonunda hedefe ulaşmak üzereyken büyük bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Artık Korkmaz, Metin ve İskender için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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