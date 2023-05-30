Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 30 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Tetikçinin Oğlu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı...

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK?

FOX'da yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi salı günleri yayınlanmakta. 30 Mayıs 2023 salı akşamı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü yayınlanacak.

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 30 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü ekranlara gelecek.

Tekikçinin Oğlu yeni bölümünün 6 Haziran Salı günü yayınlanması bekleniyor.

30 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yalnız Kalpler

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Tetikçinin Oğlu

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Tetikçinin Oğlu

23:30 Adım Farah

02:00 Yasak Elma

04:15 Her Yerde Sen

06:00 Yalnız Kalpler



