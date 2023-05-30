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Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

30.05.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetikçinin Oğlu dizi neden yok sorusu merak ediliyor. Başrollerini Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak gibi isimlerin paylaştığı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü Fox Tv'nin 30 Mayıs 2023 tarihli yayın akışı listesinde dizinin yayın saatinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilenler...

Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 30 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Tetikçinin Oğlu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı...

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK?

FOX'da yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi salı günleri yayınlanmakta. 30 Mayıs 2023 salı akşamı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

tetikçinin oğlu2

Dizinin yayın saatinde Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü yayınlanacak.

TETİKÇİNİN OĞLU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin 30 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü ekranlara gelecek.

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Tekikçinin Oğlu yeni bölümünün 6 Haziran Salı günü yayınlanması bekleniyor.

30 MAYIS 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:30 Adım Farah
02:00 Yasak Elma
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler


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