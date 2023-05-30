Tetikçinin Oğlu bu akşam yok mu, neden yok? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman? 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı

Tetikçinin Oğlu'nun yeni bölümü bugün neden yok sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen dizisi Tetikçinin Oğlu, her salı akşamı FOX'da yayınlanıyor. Kanalın 30 Mayıs Salı gününe ait yayın akışında Tetikçinin Oğlu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisi neden yayınlanmıyor? Tetikçinin Oğlu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 30 Mayıs 2023 FOX TV yayın akışı...
FOX'da yayınlanan Tetikçinin Oğlu dizisi salı günleri yayınlanmakta. 30 Mayıs 2023 salı akşamı Tetikçinin Oğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saatinde Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü yayınlanacak.
FOX TV'nin 30 Mayıs 2023 Salı tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Tetikçinin Oğlu'nun tekrar bölümü ekranlara gelecek.
Tekikçinin Oğlu yeni bölümünün 6 Haziran Salı günü yayınlanması bekleniyor.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yalnız Kalpler
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
23:30 Adım Farah
02:00 Yasak Elma
04:15 Her Yerde Sen
06:00 Yalnız Kalpler