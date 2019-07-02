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Tetris Royale çok yakında iOS ve Android’e gelecek

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TEKNOLOJİ  | 02.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

Battle Royale çılgınlığının son kurbanı geçtiğimiz aylarda Tetris 99 ile Tetris olmuştu. Sadece Nintendo Switch’e gelen Tetris 99, yapısı ile Tetris’e resmen yeni bir soluk kazandırmıştı.

Tetris Royale çok yakında iOS ve Android’e gelecek

Nintendo Switch’te büyük başarılara imza atan Tetris 99’dan sonra şimdi de mobil platformlar için bu tarz bir Tetris oyununun geleceği müjdelendi.

The Tetris Company ve N3twork işbirliği ile geliştirilecek olan oyun ilk olarak iOS platformunda test edilecek. 100 oyunucunun aynı anda oynayabileceği oyun daha sonra Android’e de gelecek. 2019’un sonlarına doğru yayınlanması beklenen oyun hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Battle Royale çılgınlığı bakalım nereye kadar gidecek. Umarız firmalar şu anlamsız furya için hikayesi olan oyunlardan vazgeçmezler. Gerçi vazgeçmeleri çok zor. Ortada Call of Duty Black Ops 4 gibi bir rezillik varken, firmalar büyük yapımları sadece Battle Royale’a kaydırmaz gibi görünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Tetris Royale iOS android

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