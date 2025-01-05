Tevhidi Tedrisat Kanunu nedir? Eğitim sisteminde hangi değişiklikleri getirdi?

1924 yılında kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye’de eğitim sistemini köklü bir şekilde dönüştürmeyi amaçlayan önemli bir düzenlemedir. Bu kanunla birlikte, eğitimde laiklik esas alınarak medreseler kapatılmış ve tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimine verilmiştir. Eğitim birliği sağlanarak farklı dinî ya da özel okulların ayrı müfredatlarla eğitim vermesi engellenmiş, Türkçe eğitim dili olarak belirlenmiştir. Ayrıca çağdaş bir eğitim sistemi kurulması hedeflenmiş ve merkezi bir müfredat anlayışıyla modernleşme sürecine hız kazandırılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Kanunu nedir?

Tevhidi Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924’te kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sistemini tek çatı altında birleştiren önemli bir kanundur. Bu düzenleme, eğitim alanında laikleşmeyi ve modernleşmeyi amaçlayarak toplumun çağdaş bir yapıya kavuşmasını hedeflemiştir. Aynı gün halifeliğin kaldırılması ve şeriye mahkemelerinin kapatılmasıyla birlikte kabul edilen bu kanun Cumhuriyet’in devrim niteliğindeki adımlarından biri olarak değerlendirilir.

Bu kanunla birlikte medreseler ve farklı inanç gruplarına ait okullar kapatılarak tüm eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimine alınmıştır. Böylece eğitim sistemindeki parçalanmış yapı son bulmuş ve tek bir merkezi otoriteye bağlı bir düzen oluşturulmuştur. Kanun, eğitimde laiklik ilkesini benimseyerek din temelli eğitimin yerine bilimsel ve çağdaş bir müfredatın uygulanmasını sağlamıştır.

Ayrıca eğitimin herkese eşit ve erişilebilir olmasını hedefleyen kanun, eğitimin dilini Türkçe olarak belirlemiş ve ulusal bir kimlik oluşturma sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bu değişimle birlikte öğretmen yetiştirme süreci modernleştirilmiş ve karma eğitim anlayışı yaygınlaştırılmıştır. Böylece kadın ve erkeklerin eşit şartlarda eğitim görmesi sağlanarak toplumsal dönüşüm desteklenmiştir.

Tevhidi Tedrisat Kanunu, eğitim sisteminin çağdaşlaşması ve toplumun ileri bir seviyeye ulaşması için atılan temel adımlardan biridir. Bu kanun, sadece eğitim alanında değil toplumsal yapıda da köklü bir değişim yaratarak Cumhuriyet’in modernleşme hedeflerine büyük katkı sunmuştur.

Tevhidi Tedrisat Kanunu eğitim sisteminde hangi değişiklikleri getirdi?

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye’de eğitim sisteminde köklü bir değişim yarattı. Bu değişiklikler, yalnızca eğitim alanında değil toplumsal yapıda da köklü dönüşümler yaratarak Türkiye’nin modernleşme sürecine büyük katkı sundu. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim sisteminde yapılan değişiklikler aşağıda verilmiştir.