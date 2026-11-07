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Çöpe atılan kutular hayatını değiştirdi! 13 yaşında milyoner oldu

İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, henüz 10 yaşındayken başlattığı geri dönüşüm girişimiyle büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutuyu geri dönüştüren çocuk, elde ettiği gelirle yerel gıda bankaları ve yardım kuruluşları için yaklaşık 18 bin sterlin topladı.

Çöpe atılan kutular hayatını değiştirdi! 13 yaşında milyoner oldu
Nilgün Arabacı

Çevre bilinci ve dayanışmayı küçük yaşta bir araya getiren Ryan Hulance, atık olarak görülen içecek kutularını ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan bir projeye dönüştürdü. İngiltere'nin West Midlands bölgesindeki Solihull kentinde yaşayan 13 yaşındaki çocuk, okuluna devam ederken yürüttüğü girişim kapsamında haftada 20 saate kadar çalışıyor. Başlangıçta çevresindeki işletmelerden birkaç yüz kutu toplayan Ryan'ın projesi, bugün binlerce kişinin destek verdiği geniş kapsamlı bir geri dönüşüm çalışmasına dönüştü.

10 YAŞINDA BAŞLATTIĞI PROJE BÜYÜYEREK TOPLUMSAL GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ

Ryan, geri dönüşüm merkezlerinin boş alüminyum kutuları satın aldığını araştırdıktan sonra Kasım 2022'de bu alanda çalışmaya karar verdi. Henüz 10 yaşındayken çevresindeki işletmelerle iletişime geçen çocuk; kafelerden, barlardan, komşularından ve yerel işletmelerden kullanılmış içecek kutularını kendisine vermelerini istedi.

Topladığı kutuları geri dönüşüme göndererek elde ettiği parayla yerel gıda bankaları için ihtiyaç malzemeleri satın almaya başladı. İlk dönemlerde haftada yalnızca birkaç yüz kutu toplayabilen Ryan'a ailesi de destek verdi. Kutuların daha az yer kaplaması için ezilmesine yardımcı olan ailesi, girişimin büyümesinde önemli rol oynadı.

HAFTADA 20 BİN KUTU TOPLUYOR

Ryan'ın küçük çaplı girişimi zamanla büyük bir organizasyona dönüştü. Mart 2026'da yayımlanan bir habere göre çocuk, yaklaşık 200 düzenli tedarikçiden haftada 20 bin civarında alüminyum kutu topluyordu.

Projenin büyümesiyle aileye endüstriyel bir ezme makinesi de verildi. Bu makine sayesinde kutular daha kolay işlenerek büyük metal balyalar haline getirilebiliyor.

We Can Community adlı girişim, artık yalnızca Ryan'ın kişisel çabalarından oluşan bir çalışma olmaktan çıkarak toplumsal bir projeye dönüştü. Organizasyon, her ay bir tondan fazla alüminyum kutu topluyor. Artan miktardaki atıkları depolamak için daha büyük bir alana ihtiyaç duyulması da projenin ulaştığı boyutu ortaya koyuyor.

1,5 MİLYON KUTUDAN YAKLAŞIK 18 BİN STERLİNLİK YARDIM

Ryan'ın geri dönüşüm çalışmaları sayesinde bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon alüminyum kutu yeniden değerlendirilmek üzere toplandı. Bu süreçte elde edilen gelirle yerel gıda bankaları ve çeşitli yardım kuruluşları için yaklaşık 18 bin sterlin bağış toplandı.

Girişim, daha önce de farklı destekler aldı. Birmingham Havalimanı, Mayıs 2025'te Ryan ve ailesinin bir milyondan fazla kutuyu işlediğini ve yerel gıda bankaları için 6 bin sterlinden fazla kaynak oluşturduğunu duyurdu. Havalimanı ayrıca projenin kapasitesini artırabilmesi için 5 bin sterlinlik hibe desteği sağladı.

Ancak sonraki açıklamalarda bağış miktarının yaklaşık 18 bin sterline ulaştığı bildirildi.

OKULUNDAN ARTA KALAN ZAMANINI GERİ DÖNÜŞÜME AYIRIYOR

Ryan, büyüyen projesini eğitim hayatıyla birlikte yürütmeye devam ediyor. Okul çıkışlarında ve hafta sonlarında kutuları topluyor, ayırıyor ve geri dönüşüme hazırlanmasını sağlıyor. Bu çalışma için haftada yaklaşık 20 saatini ayırıyor.

Ailesi ise girişimi daha da büyütmeyi ve düzenli kutu sağlayan işletmelerin sayısını artırmayı hedefliyor. Ryan'ın 10 yaşında birkaç yüz kutuyla başlattığı çalışma, bugün haftada yaklaşık 20 bin kutunun toplandığı ve binlerce sterlinlik yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bir projeye dönüşmüş durumda.

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