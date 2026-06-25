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Tezgahlar renk değiştirdi: Yarısı balık yarısı meyve

Eskişehir'de balıkçılık yapan esnaf Aykut Şen, havaların ısınması ve av yasağının başlamasıyla düşen satışlara çareyi tezgahlarının yarısını meyvelere ayırmakta buldu.

Gökçen Kökden

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Taşbaşı çarşısında uzun yıllardır balıkçılık yapan 36 yaşındaki Aykut Şen, havaların ısınması ve balık avı yasağıyla birlikte tezgahının çehresini değiştirdi. Balık satışlarının düşmesi üzerine tezgahının yarısını rengarenk yaz meyveleriyle dolduran Şen, bu yöntemle hem işlerinin devamlılığını sağlıyor hem de yaz aylarında vatandaşa taze meyve sunuyor.

Tezgahlar renk değiştirdi: Yarısı balık yarısı meyve 1

Balıkçılık mesleğinin sezonluk yapısına dikkat çeken Aykut Şen, "Balıkçılık bildiğiniz gibi 9 ay üzerinden yapılıyor. Kalan 3 ay yaz aylarında da meyveye çeviriyoruz. Yaz aylarında balık yasağı giriyor. Avlanması yasak olduğu için az az miktarda geliyor. Az miktarda geldiği için de tezgahımızın yarısını meyveyle dolduruyoruz. 3 ay boyunca vatandaşımıza hizmet ediyoruz" dedi.

GEÇEN SENE 600 LİRA OLAN KİRAZ BU SENE 15 LİRA

Tezgahlar renk değiştirdi: Yarısı balık yarısı meyve 2

Bu yıl meyve bolluğu yaşandığını ve bunun fiyatlara olumlu yansıdığını belirten Şen, "Tabii geçen sene yağışlardan dolayı kirazı dolu vurdu. Yani meyveler geçen sene bu zamanlar kirazın kilosu 600 lirayken şimdi 150 lira. Bu sene yağışlar meyveyi etkilemedi. Bol olduğu için fiyatlar da uygun. Kiraz, erik, çilek satıyoruz. Dut yeni başladı, daha 3 gündür getiriyoruz dutu da" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların taze meyveye yoğun ilgi gösterdiğini ve ürünlerin günlük olarak tükendiğini vurgulayan Şen, "Meyvelerimiz genelde geldiği gün tükeniyor. Günlük 500 kilo, 1 ton arası meyve satışımız oluyor günlük. Geldiği gün de tükeniyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Pazar yemek
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