Dünyanın en büyük şarküteri tabağı Guinness'e girdi: Tam 500 kilo!

Paris’te 8 Temmuz’da gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan dev şarküteri tabağının toplam ağırlığı 1.103 pound, yani yaklaşık 500,6 kilogram olarak ölçüldü. Böylece hazırlanan çalışma, dünyanın en büyük şarküteri tabağı olarak Guinness Dünya Rekorları arasına adını yazdırdı.

Rekor denemesi için hazırlıklar ise oldukça uzun sürdü. Marka çalışanları ve şeflerden oluşan ekip, tabağın hazırlanması için yaklaşık iki gün boyunca çalıştı.

7 ÇEŞİT ET, 7 ÇEŞİT PEYNİR KULLANILDI

Dev tabakta birbirinden farklı çok sayıda ürün yer aldı. Hazırlanan şarküteri tabağında 7 farklı şarküteri ürünü ve 7 çeşit peynirin yanı sıra 11 farklı meyve ve sebze çeşidi ile 5 çeşit reçel ve chutney kullanıldı.

Şarküteri ürünleri arasında coppa, chorizo, Serrano jambonu, Bayonne jambonu, saucisson sec ve rosette gibi ürünler yer aldı.

Peynir bölümünde ise Beaufort, Sainte-Maure-de-Touraine, Roquefort, Cantal, Parmigiano Reggiano, Ossau-Iraty ve Comté gibi Fransa ve Avrupa mutfağının öne çıkan peynir çeşitleri tercih edildi.

MEYVE, SEBZE VE SOSLARLA TAMAMLANDI

Dev tabakta yalnızca et ve peynir çeşitleri bulunmadı. Sunumu zenginleştirmek için incir, çilek ve kiraz reçelleri ile birlikte soğan chutneyi de kullanıldı.

Bunlara ek olarak çeri domates, biber, kornişon turşu, havuç ve çeşitli meyve-sebzeler tabağın farklı bölümlerine yerleştirildi.

ÜRÜNLERİN TARTILMASI 5 SAAT SÜRDÜ

Rekor denemesinin en dikkat çekici aşamalarından biri de kullanılan malzemelerin tartılması oldu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekip, Guinness Dünya Rekorları için kullanılacak tüm ürünleri tek tek tarttı.

Bu işlem yaklaşık 5 saat sürdü. Tartımın ardından yüzlerce kilogramlık ürün, dev sunum alanına yerleştirilerek rekor denemesi tamamlandı.

25 ÇALIŞAN REKOR İÇİN GÖREV ALDI

25 kişi, dev şarküteri tabağının hazırlanması ve sunuma getirilmesi sürecinde görev yaptı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından da kayıt altına alınan etkinliğin ardından hazırlanan yiyecekler Parislilerle paylaşıldı. Böylece gastronomi gösterisi, yalnızca bir rekor denemesi olmakla kalmayıp katılımcıların ürünleri tadabildiği büyük bir etkinliğe dönüştü.

Paris’te hazırlanan 500 kilogramı aşkın dev şarküteri tabağı, farklı peynir, et, meyve, sebze ve sosları tek bir sunumda buluşturarak gastronomi dünyasında sıra dışı bir Guinness rekoruna imza attı.

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