Tezgahta gören şaşırıyor! Şeffaf balık tam bir kalsiyum deposu

Tezgahta görenleri şaşırtan gümüş balığı, küçük boyutuna rağmen oldukça yüksek besin değerine sahip deniz ürünleri arasında gösteriliyor. Şeffafa yakın görüntüsü nedeniyle dikkat çeken bu balık, özellikle içerdiği kalsiyum, omega-3 ve protein sayesinde sağlıklı beslenmek isteyenlerin radarına girmeye başladı.

Gökçen Kökden

Uzmanlara göre gümüş balığının en dikkat çeken özelliklerinden biri yüksek kalsiyum içeriği. Küçük yapısı nedeniyle bazen ince kılçıklarıyla birlikte tüketilebilen bu balık, kemik ve diş sağlığı açısından önemli bir destek sağlayabiliyor. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve ileri yaş grubundakiler için kalsiyum desteği açısından faydalı olabileceği belirtiliyor.

Gümüş balığının halk arasında 'kum balığı' olarak da bilindiğini ifade eden Evren İlçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Alpay Alpaslan, "Bu balığımız gümüş balığı (Atherina), halk arasında kum balığı olarak da biliniyor. Şeffaf bir balıktır, lezzetli ve yağlı bir balıktır. Genelde yurt dışına ihraç oluyor, yurt içinde fazla tüketilmiyor. Bu yıl hava şartları soğuk geçti ve su seviyemiz de çok düşüktü. Bu yüzden bu yıl, sezon biraz daha geç başladı. Avlanma sezonu nisan, mayıs ile eylül, ekim aylarında oluyor. Bu aylar dışında diğer aylarda balık derinlere çekiliyor" açıklamasında bulundu.

OMEGA-3 DEPOSU

Gümüş balığı aynı zamanda omega-3 yağ asitleri bakımından da zengin balık türleri arasında yer alıyor. Omega-3’ün:

  • kalp ve damar sağlığını desteklediği,
  • beyin fonksiyonlarına katkı sağlayabildiği,
  • kötü kolesterolün dengelenmesine yardımcı olabildiği ifade ediliyor.

KÜÇÜK BALIK OLDUĞU İÇİN DAHA AVANTAJLI

Uzmanlara göre küçük balıklar, büyük balıklara kıyasla daha az ağır metal biriktiriyor. Bu nedenle gümüş balığı, düşük cıva riski nedeniyle daha güvenli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

TOK TUTAN PROTEİN KAYNAĞI

Yüksek kaliteli protein içeren gümüş balığı, uzun süre tok kalmaya yardımcı olabiliyor. Spor yapanlar, protein ağırlıklı beslenenler ve dengeli beslenmek isteyenler tarafından tercih edilebiliyor.

EN SAĞLIKLI TÜKETİM ŞEKLİ

Genellikle tavada kızartılarak tüketilen gümüş balığının, uzmanlara göre fırında, ızgarada ya da yapışmaz bir tavada az yağ ile pişirmek olarak sıralanıyor.

Özellikle düzenli ve dengeli tüketildiğinde gümüş balığının hem kemik sağlığına hem de genel beslenme düzenine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

