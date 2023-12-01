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Tezkere nasıl yazılır? Tezkere mi teskere mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.11.2023 19:15 | Son Güncelleme:
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Günlük yaşamda çok kullanılan ya da az kullanılan pek çok sözcüğün doğru yazılışı konusunda tereddütler yaşanabilir. Sözcüklerin yazılışı ve Türkçe imla kuralları konusunda yetkili kurum Türk Dil Kurumudur. TDK isteyen herkesin yazım kurallarını kolaylıkla öğrenilebilmesi için yazım kılavuzlarını internet ortamında yayımlamıştır. Bu sayede araştırılan sözcüklerin anlamları ve doğru yazılış şekilleri rahatlıkla öğrenilebilir. Peki tezkere nasıl yazılır?

Türkçede binlerce kelime kullanılması göz önünde bulundurulduğunda, kelime haznesi en geniş diller arasında yer alır. Sözcüklerin çeşitliliği ve bazen birbirlerine benzer fenotipte olmalarından dolayı pek çoğunun yazımında hatalar yapılabilmektedir. Günlük yaşamın belirli noktalarında tezkere sözcüğü sıklıkla kullanılır. Tezkere sözcüğü, yazı ve konuşma dilinde çok fazla hatalı ifade edilen sözcükler arasında bulunur. Bu tür sözcükler ağız farklılıkları ve ağız alışkanlıkları nedeniyle hatalı telaffuz edilip, yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Yabancı dillerden Türkçeye geçmiş tezkere vb. Sözcüklerde yapılan hatalar oldukça yaygındır. Ancak, tezkere gibi tereddüt yaşanan ve merak edilen sözcüklerin doğru yazım biçimlerine TDK tarafından yayımlanan kılavuzlardan kolaylıkla ulaşılabilir.

Tezkere nasıl yazılır?

Günümüz internet ve iletişim çağı olmasına rağmen en sık görülen sorunlardan biri yazım hatalarıdır. Günlük yaşamda doğru zannedilen, fakat hatalı kullanılan birçok kelime grubu mevcuttur. Bu kelimelerden bir tanesi de ‘tezkere’ kelimesidir. Tezkere yazımı konusunda kafa karıştıran durum, kelimenin tezkere mi teskere mi şeklinde yazılması gerektiğidir. Tezkere sözcüğü Arapçadan Türkçeye geçen kelimeler arasında bulunur.

Kelime anlamı olarak; Pusula,
bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt, askerlik görevinin bittiğini bildiren belge durumlarını ifade etmek için kullanılır. Tezkere sözcüğünün ‘teskere’ biçiminde yazılması imla hatası olarak değerlendirilir. Ayrıca bahsi geçen iki kelimenin anlamları birbirinden farklıdır. Olası bir anlam bozulması yaşamamak için ‘tezkere’ anlamındaki kelimenin doğru yazılışı ‘tezkere’ biçiminde olmalıdır.

Tezkere doğru yazılışı nedir?

Türkçe, içerisinde bulunduğu bölgede yer alan diğer kültürlerin dilleri ile etkileşime geçip, birçok yeni sözcük grubunu bünyesine katmıştır. Bu sözcükler zamanla Türkçe halleri ile yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı dillerden dilimize geçen sözcüklerin hatalı bir biçimde ifade edilmesi oldukça olağan bir durumdur. Tezkere sözcüğü de hem yazı dilinde hem de telaffuz edilirken çok fazla imla hatası yapılan sözcükler arasında bulunur.

İmla hatalarının yaygınlaşması, bu hataların doğru olarak kabul edilmesine yol açabilir. Bu nedenle bilgi kirliliğini engelleyebilmek için ifade edilen kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekir. Buna göre tezkere sözcüğünün doğru yazım biçimi ‘tezkere’ olmalıdır. Tezkere TDK tarafından incelenmiş, doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir.

  • Tezkere (Doğru kullanım)
  • Teskere (Yanlış kullanım)
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