TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Yeni lider Adana Demirspor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme, play-off ve kümede kalma yolunda kritik maçlar oynandı. Sıralamada çok önemli değişiklikler olurken, Ankaraspor, Eskişehirspor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.

Adana Demirspor 32. hafta itibariyle 64 puanla ligin liderliğine yerleşti, Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puan ve averajla sırasıyla 2. ve 3. sırada yer aldı.

ZİRVEDE ADANA DEMİRSPOR FIRTINASI

Adana Demirspor, play-off için son bir adım atmak isteyen Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldıktan sonra averajla liderliğe yerleşti. Adana Demir'in gollerini 20. ve 48. dakikalarda Pa Dibba ile 87. dakikada Yunus kaydetti. Tuzlaspor'un ise yenilginin ardından play-off şansı kalmadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Balıkesirspor

Menemenspor (D)

GİRESUNSPOR LİDERLİĞİ VERDİ

Haftaya lider giren Giresunspor, Altınordu deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve zirveyi Adana Demirspor'a teslim etti. Son 5 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz temsilcisi, 64 puanla 2. basamakta yer alıyor.

GİRESUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Akhisarspor

Tuzlaspor (D)