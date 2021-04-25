SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Yeni lider Adana Demirspor

TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Yeni lider Adana Demirspor

25.04.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan maçlar sonucunda Adana Demirspor liderliğe yükseldi. Ankaraspor ise lige veda etti.

TFF 1. Lig alev alev yanıyor! Yeni lider Adana Demirspor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme, play-off ve kümede kalma yolunda kritik maçlar oynandı. Sıralamada çok önemli değişiklikler olurken, Ankaraspor, Eskişehirspor'un ardından 2. Lig'e düşen 2. takım oldu.

Adana Demirspor 32. hafta itibariyle 64 puanla ligin liderliğine yerleşti, Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puan ve averajla sırasıyla 2. ve 3. sırada yer aldı.

ZİRVEDE ADANA DEMİRSPOR FIRTINASI

Adana Demirspor, play-off için son bir adım atmak isteyen Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 5. galibiyetini aldıktan sonra averajla liderliğe yerleşti. Adana Demir'in gollerini 20. ve 48. dakikalarda Pa Dibba ile 87. dakikada Yunus kaydetti. Tuzlaspor'un ise yenilginin ardından play-off şansı kalmadı.

ADANA DEMİRSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Balıkesirspor
Menemenspor (D)

GİRESUNSPOR LİDERLİĞİ VERDİ

Haftaya lider giren Giresunspor, Altınordu deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve zirveyi Adana Demirspor'a teslim etti. Son 5 haftada 7 puan kaybeden Karadeniz temsilcisi, 64 puanla 2. basamakta yer alıyor.

GİRESUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Akhisarspor
Tuzlaspor (D)

SAMSUNSPOR İLK 3'Ü ZORLUYOR

Süper Lig'e doğrudan yükselmek için mücadele veren Samsunspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi ve ilk 2 sıradaki Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından aynı puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 haftada yenilgi görmeyen ve 13 puan toplayan Samsunspor'un gollerini 25. dakikada Yasin ile 48. dakikada Gökhan kaydetti.

SAMSUNSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Ankaraspor
Adanaspor (D)

1. LİG'DE SÜPER LİG YARIŞI

1- 64 puan, Adana Demirspor
2- 64 puan, Giresunspor
3- 64 puan, Samsunspor

ALTAY PLAY-OFF OYNAYACAK

Play-off potasının içindeki Altay, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor'a 2-0 yenildi ve play-off oynayacağı kesinleşti. Puanını 29 yapan Akhisarspor ise, 14. sırada bulunan Adanaspor ve 15. sırada bulunan Menemenspor'un 5 puan gerisinde son 2 haftaya giriyor. Akhisar, kalan haftalarda puan kaybı yaşarsa ya da Menemenspor ile Adanaspor'dan biri puan kaybı yaşarsa Akhisarspor lige veda edecek.

1. LİG'DE PLAY-OFF POTASI

4- 60 puan, İstanbulspor
5- 57 puan, Altay
6- 54 puan, Altınordu
7- 52 puan, Keçiörengücü
8- 50 puan, Ümraniyespor

TFF 1. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

0-2 Adanaspor - Ümraniyespor
2-0 Akhisarspor - Altay
0-0 Altınordu - Giresunspor
3-2 Ankaraspor - Bandırmaspor
1-2 Balıkesirspor - Keçiörengücü
0-2 Boluspor - Samsunspor
1-2 Bursaspor - İstanbulspor
2-1 Menemenspor - Eskişehirspor
0-3 Tuzlaspor - Adana Demirspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Altay’da Osman Özköylü dönemi sona erdiAltay’da Osman Özköylü dönemi sona erdi
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

Akhisarspor'dan bir bomba daha! Dava edildi...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Yılmaz Vural'dan duygusal anlar! Göz yaşlarını tutamadı...

Belhanda'nın yerine bedavaya geliyor!

Belhanda'nın yerine bedavaya geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

Sinirler gerildi! Soyunma odasında olay...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

Başakşehir jokerini kaybetti: Demba Ba

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.