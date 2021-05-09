TFF 1. Lig'de büyük gün: Süper Lig biletini kimler alacak?

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.
Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.
Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor bugün oynayacakları Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.
Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımdan birini puan olarak geçmesi gerekiyor. Samsun, üçlü averajda geride olduğu gibi hem Adana Demirspor hem de Samsunspor'la olan ikili averajlarında da rakiplerinin gerisinde.
Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor son maçlarından mağlup ayrılır ve Samsunspor Adanaspor karşısında en az 1 puan alırsa ligi zirvede tamamlayan takım Samsun, ikinci sıradaki takım ise Adana Demirspor olacak. Akdeniz ekibi, Giresunspor'a karşı ikili averajda üstün.
İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.
Altınordu'nun yerini koruyarak son play-off biletini alması için Balıkesirspor'u yenmesi yeterli olacak.
Altınordu bugün puan kaybeder ve Ankara Keçiörengücü Bursaspor deplasmanında kazanırsa, play-off'a kalan takım Keçiörengücü olacak. Ankara Keçiörengücü ikili averajda Altınordu'ya karşı üstün durumda.
Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.
Adana Demirspor
Adana Demirspor, Menemenspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.
TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.
Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.
GZT Giresunspor
Giresunspor, Tuzlaspor'u yendiği takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.
En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.
Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.
Yılport Samsunspor
Samsunspor'un Süper Lig'e direkt katılım bileti alabilmesi için Adanaspor'u yenmesi ve Adana Demirspor ile Giresunspor'dan birinin puan kaybetmesi gerekiyor.
TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.
Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.
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