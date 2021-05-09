TFF 1. Lig'de büyük gün: Süper Lig biletini kimler alacak?

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

SÜPER LİG'E KİMLER YÜKSELECEK?

Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor bugün oynayacakları Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımdan birini puan olarak geçmesi gerekiyor. Samsun, üçlü averajda geride olduğu gibi hem Adana Demirspor hem de Samsunspor'la olan ikili averajlarında da rakiplerinin gerisinde.

Hem Adana Demirspor hem de Giresunspor son maçlarından mağlup ayrılır ve Samsunspor Adanaspor karşısında en az 1 puan alırsa ligi zirvede tamamlayan takım Samsun, ikinci sıradaki takım ise Adana Demirspor olacak. Akdeniz ekibi, Giresunspor'a karşı ikili averajda üstün.