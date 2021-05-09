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TFF 1. Lig'de çılgın kapanış! Altay ile İstanbulspor eşleşti

09.05.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in son haftasında Altay, evinde Bandırmaspor'u 4-3 yendi ve play-off'ta İstanbulspor ile eşleşti

TFF 1. Lig'de çılgın kapanış! Altay ile İstanbulspor eşleşti

TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasındaki mücadelede Altay evinde Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Altay Alsancak Stadı'nda oynanan ve oldukça keyifli geçen mücadele, Bandırmaspor'un geri dönüşünün ardından 3-3 oldu ancak Altay sahadan 4-3 galibiyetle ayrıldı.

Altay 7. dakikada Deniz ile 14. ve 20. dakikalarda Eren'in golleriyle 3 farkı yakaladı. Bandırmaspor'a geri dönüşü getiren isimler ise 33. dakikada Mehmet, 56. dakikada Doğan Can ve 67. dakikada Abdurrahim oldu. Altay'da 90+4. dakikada sahneye çıkan Ziya galibiyeti getiren isim oldu.

Öte yandan Altay'da 4. dakikada Deniz ve 47. dakikada Eren kullandıkları penaltı vuruşlarını değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Altay sezonu 63 puanla 5. sırada tamamladı. Günün bir diğer maçında da İstanbulspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti ve sezona 64 puanla 4. sırada nokta koydu. Playoffta Altay ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

Bandırmaspor ise sezona 43 puanla 11. sırada veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Altay İstanbulspor
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