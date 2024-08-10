TFF 1. Lig'de ilk haftadan olay! Yeni Malatyaspor, Pendikspor maçına çıkmadı karşılaşma iptal edildi

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanması planlanan Yeni Malatyaspor - Pendikspor mücadelesinde kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

SAHAYA ÇIKMADILAR

Karşılaşma öncesi Yeni Malatyaspor ekibi sahaya çıkmazken karşılaşma iptal edildi.

PENDİKSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Pendikspor cephesinden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşması, rakibimiz sahaya çıkmadığı için maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir." ifadeleri kullanıldı.