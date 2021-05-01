TFF 1. Lig'den düşen son takım Akhisarspor

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken küme düşen üçüncü takım belli oldu.

Daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor'un küme düşmesi kesinleşmişti. Deplasmanda Giresunspor'a 3-0 mağlup olan Akhisarspor bitime bir hafta kala ligden düştü. Ege temsilcisi gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Akhisarspor böylece 10 yıllık 1. Lig ve Süper Lig macerasının sonuna geldi. Yeşil-siyahlılar uzun yıllar sonra 2. Lig'de mücadele edecek. Akhisarspor son olarak 2009-10 sezonunda 2. Lig'de yer almıştı.

AVRUPA LİGİ'NDEN 2. LİG'E

Akhisarspor 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederken iki sezon sonra 2. Lig'e düştü. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Avrupa'nın yolunu tutan Akhisarspor aynı sezon Süper Lig'den küme düştü. Geçen sezon 1. Lig'de play off potasına kalan Akhisarspor bu sezon ise küme düştü.

GİRESUNSPOR'DA GÖZLER SON HAFTADA

Akhisarspor'u mağlup eden Giresunspor ligde 67 puana ulaştı. Haftayı kayıpsız kapatan Adana Demirspor ve Samsunspor da 67 puana sahip. Eşit puandaki üç takımdan ikisi son hafta oynanacak maçların ardından Süper Lig'e yükselecek. Diğer takım ise play-off oynayacak.

Ligin son haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'un konuğu olacak. Giresunspor'un Tuzlaspor deplasmanına gideceği haftada Samsunspor ise Adanaspor'un konuğu olacak.

