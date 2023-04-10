TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Tarsus İdman Yurdu'nda kaleci kalmayınca defans oyuncu kalede başladı, 9 gol yedi

TFF 2. Lig'de lider Çorum Futbol Kulübü, 31'nci hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında bulunan Tarsus İdman Yurdu'nu sahasında konuk etti. Mücadelede yeşil sahalarda ender görülen bir sonuç alınırken, ev sahibi ekip rakibini tam 9-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

DEFANS OYUNCUSU KALEYE GEÇTİ

Karşılaşmada alınan bu skorun yanında oldukça ilginç bir olay daha yaşandı. Her iki kalecisi de sakat olan Tarsus İdman Yurdu kaleye savunma oyuncusu Serhat Efe Öz ile çıkmak zorunda kalırken, 9 gol yiyen genç oyuncuyu maç sonrası Çorum FK'lı futbolcular teselli etti.

ŞANLIURFASPOR'DAN 11 GOL!

Tarsus İdman Yurdu, ligin 25'inci haftasında oynanan Şanlıurfaspor mücadelesinde ise rakibine 11-0 yenilerek bir rekora imza atmıştı.



