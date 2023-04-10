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TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Tarsus İdman Yurdu'nda kaleci kalmayınca defans oyuncu kalede başladı, 9 gol yedi

10.04.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oldukça ilginç bir mücadele yaşandı. Ligin 31'inci hafta karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu'nu tam 9-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi konuk ekibin iki kalecisi de sakat olması nedeniyle zorlu maçta eldivenler 19 yaşındaki defans oyuncusu Serhat Efe Öz'e emanet edildi. İşte detaylar...

TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Tarsus İdman Yurdu'nda kaleci kalmayınca defans oyuncu kalede başladı, 9 gol yedi

TFF 2. Lig'de lider Çorum Futbol Kulübü, 31'nci hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında bulunan Tarsus İdman Yurdu'nu sahasında konuk etti. Mücadelede yeşil sahalarda ender görülen bir sonuç alınırken, ev sahibi ekip rakibini tam 9-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

DEFANS OYUNCUSU KALEYE GEÇTİ

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Karşılaşmada alınan bu skorun yanında oldukça ilginç bir olay daha yaşandı. Her iki kalecisi de sakat olan Tarsus İdman Yurdu kaleye savunma oyuncusu Serhat Efe Öz ile çıkmak zorunda kalırken, 9 gol yiyen genç oyuncuyu maç sonrası Çorum FK'lı futbolcular teselli etti.

ŞANLIURFASPOR'DAN 11 GOL!

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Tarsus İdman Yurdu, ligin 25'inci haftasında oynanan Şanlıurfaspor mücadelesinde ise rakibine 11-0 yenilerek bir rekora imza atmıştı.


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