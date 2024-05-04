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TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Vanspor 20. dakikada sahadan çekildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 15:34
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Vansporlu futbolcular Serik Belediyespor - Esenler Erokspor maçı öncesi yaşanan gelişmeleri Bursaspor maçının başlama vuruşuyla birlikte protesto etti. Vansporlu futbolcular kendi sahasında küme olurken Bursasporlu futbolcular kendi aralarında paslaştı. Mücadelenin 20. dakikasında Vanspor sahadan çekildi.

TFF 2. Lig'de 2. sırada bulunan Vanspor, Serik Spor'un lider durumdaki Esenler Erokspor karşılaşmasına U19 takımıyla çıkabileceğini ve bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda tepki göstermek için Bursaspor maçına çıkmayacaklarını açıkladı.

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Bu açıklamanın ardından 15.00'te başlayan maç ilginç görüntülere sahne oldu. Hakemin düdüğüyle beraber Vansporlu futbolcular sırt sırta vererek kendi sahalarında bekledi. Bursasporlu oyuncular da bu dakikalarda kendi aralarında paslaştı.

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SAHADAN ÇEKİLDİLER

Mücadelenin 20. dakikasına gelindiğinde ise Vansporlular önce kenarda toplandı. Ve daha sonra alınan kararla beraber sahadan çekildiler.

Vanspor'un maçtan önce yaptığı açıklama ise şu şekildeydi;

Kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır.

Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili Kulüp başkanının şahsi insiyatifi ve talimatıyla Serik Spor'un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır. Bu haberlerin üzerine Kulübümüzce açıklama yapma gerekliliğimiz doğmuştur.

Bu durumun şaibe yarattığı ve tüm sezonun emeklerine gölge düşürdüğü açıktır. Bu eylemle birlikte müsabaka sonucunun baştan belli edilip Esenler Erokspor'un bir üst lige çıkmasının garantiye alınmaya çalışıldığı tüm kamuoyunun da malumudur. Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız.

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Bugün yaşananlar, sadece futbolun değil, aynı zamanda insanlık onurunun da çiğnendiği bir gündür. Serik Belediyespor'un kulüp başkanının takımını maça çıkarmamak için bilinçli bir şekilde yaptığı tasarruf, sadece sporun değerlerine değil, aynı zamanda insanlık onuruna da bir ihanettir. Kaldı ki, böyle bir durum tüm ligin geçerliliğine şaibe düşürecektir.

Vanspor Futbol Kulübü olarak, bu tür karanlık oyunlara ve hilelere karşı her zaman dik duracağımızı ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bizler, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inanıyoruz ve bu değerleri korumak için elimizden geleni yapacağız.

Türk futbolu, bu tür karanlık taktiklere karşı birlik olmalı ve adaletin tecelli etmesi için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir. Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."


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