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TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u çalıştıran Ümit Karan'ın görevine son verildi

04.02.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da teknik direktörlük görevi yürüten Ümit Karan'ın görevine son verildi. Alınan kara kulübün resmi kanallarından açıklandı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u çalıştıran Ümit Karan'ın görevine son verildi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Karan ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik direktörümüz Ümit Karan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız yeni teknik direktörümüz belli olana kadar antrenörler Göktuğ Ertetik ve Onur Beşel nezaretinde çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

11 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

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Ümit Karan yönetiminde 27 Ekim 2022 tarihinden itibaren 11 maça çıkan GMG Kastamonuspor, 4 galibiyet elde ederken 7 maçtan mağlup ayrılmıştı.

GMG Kastamonuspor, ligin 23. haftasında ise evinde Uşakspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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