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TFF 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı!

26.12.2023 10:12 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2024 yılında FIFA kokartı takacak hakemler duyuruldu. Yapılan açıklamada Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar listede yer almadı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

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"2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA Plaj Hakemi olarak İdris Yavuz listeye eklenmiştir."

YAŞAR KEMAL UĞURLU VE ERKAN ÖZDAMAR LİSTEDE YOK

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2023 yılında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar, 2024 yılının listesinde yer almadı. 2023 yılında FIFA kokartı takan bir başka hakem Ali Palabıyık ise hakemlik kariyerini noktalamıştı.

Bu isimlerin yanı sıra Neslihan Muratdağı da yeni listede yer almadı.

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