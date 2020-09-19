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TFF, 6 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:29 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig'den 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

TFF, 6 hakemin koronavirüse yakalandığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 6 hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüse yakalandığı ve 14 günlük izolasyon süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

TFF'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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