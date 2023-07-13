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TFF açıkladı! İşte Trendyol Süper Lig'de fikstür çekim tarihi...

13.07.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi tarihi açıklandı. TFF'nin yaptığı açıklamada Süper Lig'de kura çekiminin 18 Temmuz Salı günü gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri ilan edildi.

TARİH BELLİ OLDU

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi.

1'nci Lig fikstürünün de 19 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da aynı yerde çekileceği kaydedildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

''2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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