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TFF açıkladı: "Maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak"

23.02.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF açıkladı: "Maçlar öncesinde saygı duruşunda bulunulacak"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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